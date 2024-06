Riccò del Golfo, la giunta è un rebus. Nessuna donna nella maggioranza

Val di Vara, 12 giugno 2024 – Nemmeno il tempo di brindare al successo ottenuto, che per i nuovi sindaci della valle è tempo di nominare la propria giunta. A Bolano , il sindaco Paolo Adorni potrebbe riconfermare parte della giunta degli ultimi cinque anni, con Elisa Scappazzoni (la più votata di tutta la tornata elettorale, con 843 preferenze), Paolo Polloni ed Elena Ferrarini quasi sicuri della nomina. Il consiglio comunale bolanese sarà composto da Paolo Adorni, Elisa Scappazzoni, Paolo Polloni, Augusto Vallese, Elena Ferrarini, Tiziana Scappazzoni, Alessandro Insignito, Massimo Silvestri, Gianmarco Franchi; Enrico Angelini, Benedetto Arzà, Mariagrazia Ciullo; Valter Ferretti Incerti. A Follo , nella giunta del secondo mandato di Rita Mazzi sono quasi sicuri di un posto Laura Sardi e Corrado Vezzi, con Kristopher Casati (il più votato) che sarà capogruppo di maggioranza; non escluso il ricorso all’assessorato esterno. Il consiglio sarà formato da Rita Mazzi, Kristopher Casati, Laura Sardi, Marina Ricco, Corrado Vezzi, Pasquale Giacomobono, Roberta Fabbri, Teresa Cervone, Marco Carabelli; Felicia Piacente, Giorgio Cozzani, Sabrina Ciuffardi; Sandro Bertoni.

L’assessorato esterno sarà una scelta obbligata per Loris Figoli, al terzo mandato a Riccò del Golfo : eletti unicamente uomini in maggioranza, il sindaco sarà costretto a nominare una giunta temporanea per poi modificare lo statuto comunale e avvalersi di un doppio assessorato esterno da assegnare ad altrettante donne. A Riccò il consiglio è composto da Loris Figoli, Federico Lupi, Matteo Marsili, Valter Barilari, Alberto Loi, Diego Borri, Roberto Villa, Massimo Castè, Paolo Taddei; Giacomo Cappiello, Simona Duce, Fabio Resico, Giuseppe Tattoli. A Varese Ligure , che ha visto l’affermazione di Mauro Rattone, l’unica certezza è che Gianmarco Giosso sarà il vicesindaco, mentre per l’assessorato potrebbe essere affidato a Silvana Ghiggeri. Il consiglio è composto da Mauro Rattone, Gianmarco Giosso, Silvana Ghiggeri, Elena Di Venanzo, Michela Marcone, Gustavo Alessandro Badini, Giancarlo Morali, Sabina Molinari; Gian Carlo Lucchetti, Luigina Cademarchi, Carlo Figone.

A Sesta Godano , per il terzo mandato di Marco Traversone, tra i papabili figurano Severino Rossi e Anna Maria Ricci, ma non è esclusa l’ipotesi di avvalersi di un assessore esterno. Il consiglio sarà formato da Marco Traversone, Cristiano Antognoli, Pamela Daneri, Anna Maria Ricci, Angela Rossi, Severino Rossi, Antonio Tosi, Paolo Traversoni; Fausto Maggi, Valentina Aquilini, Romina Giambruni. A Rocchetta Vara, dove Roberto Canata ha centrato il secondo mandato, è ancora tutto da deciderepotrebbe essere premiato il sirultato elettorale di Aleandro Raso e Luigi Del Sarto. Il consiglio sarà composto da Roberto Canata; Aleandro Raso, Luigi Del Sarto, Fabrizio Gavini, Fabrizio Rebecchi, Elisa Adriatici, Manuel Beverinotti, Luciano Moscatelli; Riccardo Barotti, Luciano Piaggi, Oriana Drovandi.

A Pignone, per il secondo mandato di Ivano Barcellone, potrebbe essere percorsa la strada della continuità amministrativa, con la nomina in giunta dei già assessori Marco bella e Raffaele Rossi. Il consiglio è composto da Ivano Barcellone; Marco Bella, Paolo Mazzoni, Mirko Guetti, Raffaele Rossi, Maria Concetta Andreani, Silvia Assanelli, Silvio Bordigoni; Sandro Pietrobono, Cristina Mezzabotte, Sara Lorefice. A Calice al Cornoviglio , dove si è registrata l’affermazione di Federica Pecunia, l’ipotesi più plausibile è la nomina a vicesindaco di Barbara Pavarelli, la più votata alle urne. In consiglio comunale siederanno Federica Pecunia, Barbara Peverelli, Giulia Poletti, Giuseppe Baffi, Marco Angeletti, Giulia Maria Chemi, Evangelista Zizzari, Ilenia Mauramati, Roberto Verelli, Paolo Datteri e Roberto Sensoni.

