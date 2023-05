Elezioni, Carro sceglie Ezio Firenze con il 90% dei voti

Carro (La Spezia), 15 maggio 2023 – Ezio firenze è il nuovo sindaco di Carro: una vittoria schiacciante, un tempo si sarebbe detto bulgara, con il 90% dei voti. Nella tradizione dell’uscente Antonio Solari, che per tre volte è stato eletto sindaco e che stavolta era in lista con Firenze come candidato consigliere.

Il piccolo comune dell’alta Val di Vara sceglie così la lista civica (vicina al centrodestra) “Il paese che vogliamo” con 244 voti, lasciando il il 7,7% a Loriano Isolabella (Unione di centro, 21 voti) e il 2,2% a Daniele Biagioni (Fiamma Tricolore, 6 voti).