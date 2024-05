Merce taroccata scoperta al porto: maxi sequestro di scarpe alla Spezia

La Spezia, 29 maggio 2024 - Erano pronte ad arrivare dalla Cina per essere vendute nei negozi dello Stivale migliaia di paia di scarpe rigorosamente contraffatte. I funzionari del Reparto antifrode dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, unitamente ai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza, hanno intercettato e sequestrato in due diverse spedizioni 7.912 paia di calzature contraffatte pronte a essere commercializzazione ad opera della stessa società importatrice. Le spedizioni di calzature provenienti dalla Cina, giunte a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, sono state individuate a seguito della mirata analisi dei rischi sulle merci in arrivo presso il locale scalo mercantile.

L’ispezione ha permesso di individuare diversi modelli di calzature che sono apparsi una imitazione di un noto modello dalla storia ultradecennale, il cui disegno è registrato sia presso l’Euipo che l’Uibm da una importante società del settore, la All Star C.V. I successivi accertamenti e le interlocuzioni intercorse con il titolare dei diritti di proprietà intellettuale hanno consentito di accertare la contraffazione delle calzature in quanto riproducenti il disegno e gli elementi distintivi caratterizzanti i modelli originali. Pertanto, la merce è stata sottoposta a sequestro e il rappresentante legale della società importatrice è stato segnalato all’autorità giudiziaria per importazione e commercio di prodotti contraffatti.