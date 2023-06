Dai bersaglieri ai caccia. L’onda delle divise riempie gli hotel e gli affittacamere

La Spezia, 9 giugno 2023 - Volge al termine una primavera magica per la rete degli operatori cittadini del comparto della ricettività turistica: titolari di alberghi e bed and breakfast, in vista di un‘estate che, considerate le promesse, si annuncia da record, non fosse altro anche per i segnali che arrivano alle Cinque Terre. Dopo l’ondata dei bersaglieri c’è stata quella innescata da Seafuture, col suo richiamo di espositori (oltre 300 stand) e visitatori, a cominciare dalle delegazioni estere. Abbiamo fatto il punto col direttore di Federalberghi e di Confcommercio Roberto Martini.

Cosa dicono gli associati?

"Sono contenti per il fenomeno contingente e per le prospettive future: per molte persone il soggiorno alla a Spezia si è risolto in un assaggio di conoscenza della città e del circondario, creando le promesse del ritorno in vesti più spiccatamente turistiche. Ci sono già delle prenotazioni. Il turismo espositivo e congressuale è sempre una molla per innescare ritorni".

Non solo in città, probabilmente, ma a lungo raggio....

"E’ così. Gli alberghi e le strutture extra alberghiere che hanno registrato il tutto esaurito per Seafuture vanno al golfo all’entroterra, dalla Versilia al Tigullio, fino a Pontremoli. Gli effetti sull’economia turistica sono stati ampi, saldandosi a quelli di stagione, una stagione speciale per consolidare la ripresa dopo l’emergenza Covid".

Può fare delle quantificazioni dei flussi?

"Per quanto riguarda l’ospitalità data dai nostri associati, parliamo di un’accoglienza di circa 3000 addetti ai lavori. Ma i numeri sono sicuramente molto più alti".

Sono state richieste misure particolari a tutela di personalità e delegazioni estere?

"Gli addetti dalla sicurezza erano parte integrante di alcune delegazioni e staff di personalità. Non sono mancati ulteriori riguardi da parte degli operatori, spontanei o su richieste. Comunque la rete delle forze dell’ordine ha vigilato in forma efficiente e discreta attorno a strutture ricettive particolarmente sensibili a motivo degli ospiti qualificati".

Riflessioni?

"Ce ne fossero di eventi espositivi alla Spezia del calibro di Seafuture. L’augurio è che nell’ambito della configurazione futura degli spazi dell’Arsenale annunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto sia percorsa anche la possibilità di qualificarne alcuni a fini espositivi, a similitudine di quello che accade a Venezia,dove l’Arsenale si è rivelato splendida location per un salone nautico. La Spezia,con la sua rete di cantieri di superyacht, potrebbe trovare nell’arsenale un luogo espositivo a...chilometro zero".