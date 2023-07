Spezia, e lo shopping creativo. Centro storico e commerciale, progetto per i turisti

La Spezia, 7 luglio 2023 – Una grande opportunità non solo per i commercianti e le imprese locali, ma anche per gli operatori turistici e culturali. Nasce con questo intento il progetto del Comune che intende trasformare il centro storico spezzino in un centro commerciale a cielo aperto.

L’obiettivo dei promotori dell’iniziativa è quello di incentivare il commercio locale e renderlo più attrattivo, integrando shopping e tempo libero, richiamando pubblico in modo continuativo in una città che sappia integrare le sue funzioni commerciali con quelle culturali, dell’intrattenimento, della ristorazione e dell’accoglienza turistica.

La Spezia, quindi, riconosciuta come destinazione per lo ‘shopping ricreativo’, dove il commercio al dettaglio diventa teatro di esperienze piacevoli, al centro di una vasta area con un chiaro riferimento europeo e internazionale.

Per raggiungere l’obiettivo, il Comune ha commissionato uno studio, realizzato da Roberto Spinetta (esperto in strategie di marketing), basato sul documento elaborato dall’azienda speciale Blue Hub, della locale Camera di commercio dal titolo ‘Per un Piano di Marketing del commercio della Spezia’, che individua tre passaggi: l’attivazione di un tavolo di lavoro con associazioni di categoria per monitorare le esigenze degli operatori e di un tavolo di lavoro con dirigenti e funzionari del Comune per la verifica degli strumenti normativi, per l’aggiornamento, il monitoraggio dei dati e la verifica di bandi disponibili; la creazione del sito internet ‘shoppinglaspezia’; e nuova cartellonistica con percorsi pedonali e maxischermi digitali, oltre alla riqualificazione dei fondi sfitti.

Un progetto ambizioso che va a braccetto con la promozione turistica della città e vede la sua sintesi nello slogan ‘La Spezia Always Different’, adottato appunto anche per promuovere la città tramite i video presenti nel nuovo sito turistico, recentemente lanciato dal Comune, www.visitspezia.it. Il portale fungerà da vetrina virtuale e con una mirata strategia di social media marketing, si svilupperà dunque un progetto di comunicazione digitale, che darà una vera e propria organizzazione comunitaria per promuovere la città e i suoi commercianti, e che potrebbe così dare nuova linfa al centro storico spezzino.