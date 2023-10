Wifi gratuito nei circoli. Accordo tra Cgil e Arci

I circoli Arci del Canaletto, La Pianta, Favaro e Valdellora saranno dotati di un punto di accesso Wi fi gratuito, fornito dalla Cgil spezzina. È quanto prevede l’accordo sottoscritto ieri dalle parti, che prevede inoltre che i circoli Arci aderenti al protocollo si impegnino ad aprire i locali in fasce orarie compatibili con le esigenze di lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, che potranno utilizzarli come spazi di studio e di lavoro. La Cgil potrà organizzare all’interno dei circoli momenti assembleari e formativi, lettura di buste paga e consulenza per servizi di tutela individuale. Alla base dell’iniziativa, la convinzione che "non tutti partano sullo stesso piano quando si tratta di accedere alle possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche. Sono ancora troppe le famiglie costrette a convivere in spazi angusti, non adeguatamente connessi alla rete, e spesso non sufficientemente formate all’utilizzo degli strumenti informatici. "Sono molto orgogliosa dell’avvio di questo nuovo progetto – afferma Stefania Novelli, presidente provinciale di Arci –. I circoli Arci possono essere spazi non solo di socialità, ma anche di lavoro o studio e possono fornire servizi alla comunità. L’obiettivo è quello di rendere questi luoghi, che sono certamente spazi di socialità nei quartieri, fruibili anche da parte di chi ancora non li frequenta e non ne conosce le potenzialità".

Per Luca Comiti, segretario generale della Cgil spezzina, "questo accordo, oltre a consolidare il rapporto di collaborazione tra Cgil e Arci, consente al sindacato di essere ancora più capillare nella vicinanza alle cittadine ed ai cittadini ed alle lavoratrici ed ai lavoratori sul territorio. I Circoli Arci rappresentano già un presidio di democrazia e di socialità, adesso potranno diventare anche riferimenti importanti per le tematiche del lavoro, per la formazione e per i servizi di tutela individuale che vanno difesi ed estesi". La sottoscrizione dell’accordo ha visto la presenza anche di Roberta Mosti del circolo del Canaletto; Marco Celentano presidente Circolo Favaro e Andrea Pucci presidente Circolo La Pianta.