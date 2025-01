’Voltapagina’ in scena alla Beghi

‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, calendario di eventi curati dal Comune della Spezia, è anche alla biblioteca civica Beghi del Canaletto. Va in scena infatti ‘Voltapagina’, domani a partire dalle 10, nel cui programma si sviluppa un laboratorio didattico dal titolo ‘Letture befanesche’: simpatiche letture sulla vecchina più amata dai bambini. I piccoli si potranno così preparare ai vari eventi a cui parteciperanno in tarda mattinata e nel pomeriggio dello stesso giorno in città, ad esempio Passeggiata Morin, piazza Brin e Porto Mirabello, o nell’intero territorio (dalla Val di Vara alla Val di Magra). Il simpatico laboratorio didattico nella struttura di via del Canaletto 100 – a cura del sistema bibliotecario urbano – è gratuito, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero di telefono 0187 727885 o inviando una mail a [email protected].