Volastra, i viticoltori festeggiano i 50 anni della Doc Cinque Terre

Scoprire vini e viticoltori, e festeggiare i 50 anni della Doc Cinque terre: oggi alle 15.30 i viticoltori delle Cinque Terre hanno organizzato a Volastra un appuntamento per far conoscere vino e valori dietro alle proprie etichette. Un evento unico per incontrare i viticoltori delle Cinque Terre riuniti nell’antico borgo di Volastra, sopra Manarola. Con il calice alla mano, appositamente serigrafato, sarà possibile addentrarsi in un percorso itinerante, incontrare i produttori e assaggiare il frutto del loro lavoro. L’appuntamento è il primo di una serie di eventi in programma per i festeggiamenti dei 50 anni della Doc Cinque Terre, la produzione simbolo del territorio stesso. Evento è promosso dall’Associazione Tuttifrutti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed è patrocinato dal Comune di Riomaggiore e dal Parco Nazionale delle Cinque Terre. Volastra è raggiungibile dalla Spezia con la strada litoranea, o con mezzi di linea Atc in partenza da Manarola.