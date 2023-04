Visita alla base navale nella Giornata del mare

Martedì 11 aprile, in occasione della Giornata nazionale del mare, la Marina militare aprirà le sue basi e unità navali alla popolazione, tra cui la base navale della Spezia, navi comprese, oltre alla stazione elicotteri di Luni. Nell’occasione saranno offerte visite guidate e conferenze "per accrescere in grandi e piccoli la cultura del mare - spiega una nota - da sviluppare come elemento di grande valore culturale, scientifico ed economico, dai traffici marittimi alle risorse sottomarine". Oltre alla base navale della Spezia, sarà possibile visitare luoghi come Palazzo Marina a Roma, le basi navali di Taranto, Cagliari, Augusta, Venezia, Ancona e Napoli, le scuole della Marina, come l’Accademia di Livorno o Mariscuola Taranto, navi, come la portaerei Cavour, fregate e cacciatorpediniere a Taranto e Spezia e le grandi navi da sbarco a Brindisi, le stazioni elicotteri di Catania, Luni e Grottaglie, numerosi fari lungo tutta la penisola e altre installazioni della Marina. Maggiori informazioni e dettagli sulle aperture sul sito della Marina militare.