Vigilia di Ferragosto da ballare. C’è il Summer Party all’outlet. In pista con la musica techno

Il sesto appuntamento delle ‘Summer Nights’, a Brugnato 5Terre Outlet Village sarà dedicato alla musica ed al divertimento del ‘Summer Party’, per una vigilia di Ferragosto davvero speciale. Sul palco dell’outlet village ligure, a partire dalle 20, sarà protagonista la voce della giovane artista spezzina Eonice Solari (nella foto), seguita alle 21 dalle note del dj set di Roland Brant. "Penso che la mia passione per il canto non sia nata di punto in bianco durante la mia vita – ha dichiarato la diciottenne Eonice – ma sia una passione innata, che mio nonno Augusto Mazzantini, cantante che ha partecipato a Radio Rai negli anni 50-60, mi ha trasmesso".

Solari, figlia dell’ex sindaco di Carro, ha iniziato le lezioni di canto intorno ai 10 anni, ma canta da sempre. Orlando Bragante, meglio noto con lo pseudonimo di Roland Brant è un disc jockey e compositore italiano. Piemontese di nascita ma di origine veneta, è uno dei pionieri della musica techno in Italia, genere che ha iniziato a suonare fin dalla prima metà degli anni ‘80. È noto al pubblico soprattutto per il brano ‘Nuclear Sun’ (1994), vera pietra miliare del genere. Il pezzo è noto anche per avere un certo peso nella trama del romanzo ‘Io uccido’ di Giorgio Faletti, del quale Bragante era amico personale. Le sonorità delle sue composizioni hanno anticipato di qualche anno quelle del cosiddetto genere Dream, reso famoso in particolar modo da Robert Miles. Anche in occasione dell’evento di oggi, dalle 18 alle 24, sarà possibile usufruire degli Extra Sales e come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle ‘Summer Nights’, tutte ad ingresso libero, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica tra shopping esclusivo all’aria aperta e grande musica dal vivo.

Inoltre, per permettere a tutti di raggiungere comodamente Brugnato 5Terre Outlet Village, che sarà aperto anche il giorno di Ferragosto, per tutto il mese di agosto ogni lunedì e venerdì saranno disponibili – al costo di 5 euro – navette in partenza dalla Versilia. Per conoscere gli orari e prenotare sarà sufficiente chiamare l’Infopoint allo 0187 894521 o consultare l’area dedicata del sito brugnato5terreoutletvillage.it.

Marco Magi