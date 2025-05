Viaggiare nel tempo. Con la moda del ’900

Un mese di ritratti in mostra, per un vero e proprio tuffo nel passato. Si chiama "Viaggio nel tempo" l’esposizione in programma fino a fine giugno nel museo nazionale dei Trasporti in via Fossitermi (visitabile ogni sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30), promossa dall’associazione fotografica Liberi di Vedere presieduta da Marco Aliotta e Gregorio Tommaseo. A bordo delle locomotive del passato, fra vecchie valigie e materiali storici, avvolte e valorizzate da costumi che s’ispirano alla moda del primo 900 sono state immortalate dagli obiettivi dei soci: Lara Montepagani, Barbara Beatrice Becchetti, Erika Casanova, Letizia Costa, Martina Fai, Eleonora Franchi, Loredana Mirra, Laura Panaro, Francesca Pisci, Monica Poggi, Giorgia Santi, Barbara Urli e Roberta Zanello. La prima ha assicurato al progetto il suo apporto in una doppia veste: è stata lei a realizzare uno per uno i preziosi abiti. "Per me – spiega Montepagani – questo è sempre stato un hobby, e conoscere l’associazione ha rappresentato una svolta: prima mi dedicavo a questa attività per me stessa, ora ho avuto la possibilità di condividerla con il pubblico. Siamo tutte modelle amatoriali, ma abbiamo subito sposato l’idea. Il museo dei Trasporti ci ha regalato un’ambientazione caratteristica: in quest’attività, oltre alla rievocazione e alla creatività, c’è il riciclo creativo, con stoffe recuperate ai mercatini che non finiscono al macero". Liberi di Vedere ringrazia Francesca Bassi e Marco Icardi per la disponibilità l’aiuto prestto. "Viaggio nel passato" anticipa idealmente l’esposizione "La Spezia in Liberty", prevista a novembre nel foyer del teatro Civico: una carrellata di scatti realizzati in oltre un anno di lavoro alle stesse modelle, con gli abiti di Lara Montepagani, nei luoghi simbolo del liberty spezzino.

Chiara Tenca