Verso la ciclovia tirrennica Via libera della Regione al percorso del levante

Dopo l’approvazione del consiglio comunale e il passaggio in conferenza dei Servizi è arrivato il via libera della Regione Liguria al progetto definitivo del tratto del lotto prioritario ligure della ciclovia tirrenica che collegherà il centro di Sarzana a Marinella. Un progetto finanziato grazie ai fondi del Pnrr che ha già assegnato a Regione Liguria 19 milioni e 293 mila euro e che dovrebbe essere portato a compimento entro la fine del 2026. Lo stralcio prioritario, il numero 5, dovrebbe essere realizzato prima degli altri e nel dettaglio la ciclovia, anziché passare attraverso via Aurelia come era stato progettato in origine: a partire da viale Mazzini procederà verso il confine di villa Ollandini, in direzione Nave. Lungo il percorso del canale Lunese, passando nei territori di Caniparola e di Castelnuovo Magra, si giungerà agli scavi archeologici di Luni: la ciclovia costeggerà poi il torrente Parmignola e, passando da via Marinella, raggiungerà il confine toscano.

Il lotto prioritario è costituito da tre sub-stralci funzionali: da Sarzana centro (via Paci) al confine tra i comuni di Sarzana e Fosdinovo, per una lunghezza di 4,2 km, e un costo stimato 4,2 milioni di euro; il tratto di Castelnuovo Magra, lungo 2,7 km per un costo stimato 4,8 milioni di euro; e il tratto Castelnuovo Magra-Luni-Sarzana (località Marinella), fino al confine con la Toscana in corrispondenza del ponte dell’Aurelia, di lunghezza 5,5 km, per un costo stimato di 3,46 milioni di euro. L’investimento totale per 12,4 km di pista ciclabile è 12,5 milioni di euro.

L’apertura dei cantieri è prevista entro il gennaio 2024 e la conclusione delle opere è stimata entro il giugno 2026. Gli altri 4 stralci del lotto prioritario ligure della ciclovia tirrenica comprendono i lavori di realizzazione nel tratto da Diano Marina a Cervo, quelli da Diano Marina tra incrocio via Torinovia Sant’Elmo e incrocio via Roverevia R. Sanzio; 3, lavori di realizzazione nel tratto della cosiddetta incompiuta e quelli di manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare. In totale 31,6 km che in aggiunta ai 12,4 dello stralcio di Sarzana fanno complessivamente 44 km di ciclabili per il lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica. "Abbiamo fortemente voluto individuare tra i lotti prioritari della realizzazione della ciclovia tirrenica, con fondi che valgono 12,5 milioni di risorse del Pnrr, il tratto tra Sarzana centro e Marinella di Sarzana che ha una duplice valenza per la sua valenza territoriale, infrastrutturale e turistica – dichiarano il presidente Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – Sarà un’infrastruttura moderna e innovativa per incentivare turismo e mobilità leggera".

