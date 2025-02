‘Emozioni versi e poesia nel cuore d’inverno’, è una manifestazione culturale di poesia, pittura e musica, che è stato programmato per venerdì sera, a partire dalle 19, al Bar tabacchi La Piazzetta di via Militare 31 a Pugliola. Chi ama la poesia potrà trascorrere un’oretta e mezza ascoltando versi poetici nel locale gestito da Antonio Cosenza, sempre avvezzo a ospitare eventi culturali. Ricordiamo per tutti la kermesse ‘Raccontiamoci’ ideata e organizzata dallo stesso Cosenza ormai da diversi anni che si sviluppa in diversi appuntamenti serali con personaggi particolari della zona. Questa volta Antonio, forse per riscaldare le non sere d’inverno non molto tiepide, vuol dare spazio alla poesia e lo decide di fare organizzando un recital con i seguenti poeti: Luigi Anedda, Alberto Franceschini, Daniela Gremmo, Matteo Nerbi e Marco Raiti. Dopo o durante la manifestazione si potranno gustare piatti tradizionali della zona. Per ulteriori 327 3359959.