Veranda sopraelevata: "L’iter è trasparente"

Un dehors e una redistribuzione di spazi che continuano a far parlare: il Comune di Riomaggiore risponde con una nota alle polemiche sollevate dal Circolo Pescatori Sportivi di Manarola relative ai lavori di ristrutturazione della veranda situata alla marina del borgo. "L’amministrazione comunale ritiene doveroso chiarire il percorso che ha portato all’autorizzazione di questo dehors sopraelevato, un progetto avviato nel 2023 e condotto con trasparenza e partecipazione, coinvolgendo tutti i soggetti interessati".

Tutto è partito da una richiesta di manutenzione straordinaria del titolare di un ristorante: per l’occasione – riferisce palazzo civico – è stato coinvolto il direttivo dell’associazione per verificare la possibilità di intervenire ed eventualmente assicurare nuovi spazi per il rimessaggio. Il Comune parla di una condivisione delle bozze progettuali, integrando osservazioni e condizioni espresse dal circolo".

Le osservazioni del direttivo – da noi interpellato, ma che ha preferito non pronunciarsi prima dell’assemblea prevista questa sera – "sono state sempre valutate e accolte" garantisce palazzo civico. "A seguito quindi della nota pervenuta al Comune da parte del Circolo Pescatori del 19 gennaio 2025 in cui si auspica la sospensione dei lavori, si precisa che tutte le problematiche evidenziate risultano infondate o mai rappresentate nei precedenti incontri. I rilievi effettuati, inoltre, durante l’ultimo sopralluogo tecnico del 20 gennaio 2025 hanno confermato la conformità del progetto alle altezze e distanze previste e condivise".

C.T.