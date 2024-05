Varese Ligure Allarme peste suina. Un nuovo caso, il totale sale a 7

Sale ancora il numero di casi peste suina: dopo l’ultimo aggiornamento ufficiale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, gli esemplari positivi alla peste suina salgono a 1.508, 22 in più dell’aggiornamento precedente, tutti segnalati in Liguria dove il totale cresce a 852; nessun caso invece in Piemonte. Fra i ventidue casi liguri rilevati uno riguarda Varese Ligure, che così vede salire a sette il numero complessivo di cinghiali risultati positivi. Degli altri ventuno casi in Liguria , 20 sono stati rilevati in provincia di Genova: uno a Cicagna (primo caso), due a Davagna (sedici), tredici a Genova (centosettantacinque), uno a Ne (due), uno a San Colombano Certenoli (primo caso), tre a Uscio (quattordici). Non solo: i casi di Cicagna e San Colombiano Certenoli portano a 151 i Comuni dove è stata osservata almeno una positività alla Peste suina africana.