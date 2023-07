Val di Vara Book Festival L’editoria di casa a Varese

Grande attesa per la seconda edizione del Val di Vara Book Festival. Una vera e propria fiera dell’editoria indipendente che a Varese, per tre giorni, dal 28 al 30 luglio, ‘invaderà’, con presentazioni, incontri, laboratori e molto altro la piazza centrale del borgo. L’evento è organizzato dalla no profit Visit Val di Vara in collaborazione con Edizioni Astragalo e con il patrocinio del Comune di Varese Ligure, il supporto della Pro loco di Varese Ligure e del Biodistretto Val di Vara. La presenza di autori, critici letterari, editori indipendenti ed altri apprezzati esponenti del mondo della cultura fa del Val di Vara Book Festival un appuntamento irrinunciabile per chi ama la letteratura. Inaugurazione alle 18 del 28 con le autorità, poi Monica Amari e Matteo Vincenzo D’Alfonso presenteranno il saggio ‘Elogio dei diritti e dei doveri culturali. A difesa della democrazia’, seguiti da Simone Tansini e Lorenzo Bozzi e il loro ‘Dalla Stalla alle Stelle’. A chiudere la prima serata lo spettacolo teatrale ‘La via degli alberi’, di e con Pino Petruzzelli, con in scena quattro ‘interviste impossibili’.

Sabato 29 luglio alle 10 appuntamento con il laboratorio di fumetto a cura di Bruno Testa e Giorgio Sommacal, uno degli illustratori di personaggi iconici come Cattivik e Lupo Alberto. Atteso incontro, poi, alle 18.15, con Andreas Weber, autore di ‘Non vince il più forte. Elogio del compromesso’. A seguire il Progetto Luoghi Letterari, in collaborazione con l’Associazione Borghi autentici, l’agenzia letteraria EditReal e la casa editrice Arkadia, per lo sviluppo di un nuovo modello di turismo culturale e di smart working nei piccoli centri. Un momento dedicato ai più piccoli quello in cui l’autrice Ginevra Van Deflor e l’illustratore Giorgio Sommacal (in foto), alle 21.30, daranno vita ad una lettura animata del loro ‘Luprocesso’. A conclusione della lettura, una coinvolgente Caccia al tesoro lungo le strade di Varese Ligure. Da segnalare domenica 30 luglio l’evento ‘Non solo Diabolik’, con Paolo Zaniboni e Bruno Testa, mentre nel pomeriggio Federico Chiodaroli e Marina Acconci presentano ‘Via dei Monti o de Pontremolo’. Sarà poi Alberto Grandi, a parlare dei suoi ‘Denominazione di origine inventata’ e ‘Storia delle nostre paure alimentari’. A chiudere il Val di Vara Book Festival, il laboratorio ‘Il carnet de voyage e la letteratura da viaggio’, a cura di Pino Pace e Giorgio Sommacal, rivolto ad adulti e bambini. Infine, un particolare importante: tutti gli eventi ed i laboratori sono gratuiti.

Marco Magi