Nella biblioteca del liceo classico Costa, domani alle 15.15, avrà inizio il ciclo di conferenze ‘Prostrati in gramine molli...’ (Lucrezio, De rerum natura, II 29). Relazioni tra uomo e ambiente nel mondo antico, organizzato dalla delegazione della Spezia ‘Rosati’ dell’Associazione italiana di cultura classica. Protagonista del primo incontro sarà Diego Marchini, docente proprio nel liceo di piazza Verdi e l’Istituto superiore di scienze religiose ligure, specialista di letteratura cristiana antica con un particolare interesse per gli scritti del primo monachesimo occidentale (è autore della prima traduzione italiana della Vita Patrum Iurensium). Interverrà sul tema ‘Creavit Deus caelum et terram’ (Gn 1,1). L’ambiente tra letteratura classica e cristiana antica: elementi di frattura e di continuità. I prossimi incontri in programma sono previsti venerdì 1° marzo con la conferenza di Maria Michela Sassi (Università di Pisa), ‘I filosofi greci e l’ambiente’, e venerdì 8 marzo con l’intervento di Paolo Sangriso (Università di Pisa), ‘Misurare la terra, la terra misurata. Il paesaggio organizzato di età romana’.