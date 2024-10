Un’estate da incorniciare . Ameglia fa il boom di presenze grazie alle tante iniziative

Quello sull’estate appena trascorsa per il Comune di Ameglia è un bilancio estremamente positivo. A testimoniarlo sono le oltre 10 mila presenze registrate durante i mesi scorsi per aver preso parte al ricco cartellone dell’estate amegliese. Un programma ampio che con oltre 80 appuntamenti, suddivisi tra momenti conviviali, associazionistici e grandi manifestazioni, ha dato ottimi risultati. Tra questi spicca la rassegna letteraria I Grandi Temi realizzata dal Comune in collaborazione con Anna Bernardini De Pace, iniziativa che portando alla Villa Romana di Bocca di Magra personalità di spicco come Simona Ventura, Gabriel Garko o Sveva Casati Modignani, ha visto ben 1200 spettatori. Molto apprezzati dal pubblico e premiati con diversi sold out anche i format già collaudati negli anni passati come la ‘Trilogia del Classico’ a Bocca di Magra, ‘Il concerto in bianco e blu’ a Montemarcello e ‘Quattro risate lungo il fiume’ a Fiumaretta. Buono anche l’esordio dei nuovi eventi come l’adesione di Montemarcello alla ‘Notte romantica’ organizzata a livello nazionale dall’associazione i Borghi più belli d’Italia, ‘Mitili Divini’, un weekend di degustazioni e attività per la valorizzazione dei prodotti del territorio e ‘Ameglia Bimbi’, che per un intero weekend ha proposto laboratori didattici e boat tour originali per far conoscere e insegnare ai più piccoli il rispetto del territorio e della natura. "Quella appena trascorsa – spiega la vicesindaca Raffaella Fontana – è una stagione che possiamo definire positiva per il turismo di Ameglia e che conferma la sua vocazione non solo balneare. Siamo riusciti a organizzare un calendario di eventi e manifestazioni di grande qualità, dedicato a varie fasce d’età e interessi, e a coinvolgere tutte le frazioni e tutti gli spazi culturali del nostro Comune, valorizzandone le caratteristiche e lo spirito". E se a pesare sull’ottimo risultato raggiunto durante questa stagione estiva sono state anche le collaborazioni con le associazioni del territorio e le sponsorship delle aziende, il Comune guarda già al futuro. "Adesso – prosegue la vicesindaca - il nostro obiettivo è fare un ulteriore salto di qualità, con manifestazioni ancora più importanti e di maggiore attrattività per il pubblico, puntando sempre più alla destagionalizzazione dell’offerta turistica anche per quanto riguarda il settore dell’outdoor e del turismo sportivo".

Elena Sacchelli