Un’èquipe da prima pagina Gli interventi vanno on line

Il sito web “Web Surg”, punto di riferimento in Rete per ogni chirurgo mini invasivo ha pubblicato 4 video di interventi eseguiti negli ultimi 3 mesi dall’equipe della Struttura complessa di Chirurgia dell’ASL5 diretta dal dottor Cosimo Feleppa e composta dai medici under 40 Michele Saracco, Paolo Checcacci, Laura Dova, Alessandro Cadeo e i due specializzandi Alessandra Aprile e Giacomo Mascheri. Una gratificazione importante e prestigiosa con cui la comunità scientifica internazionale ha riconosciuto l’eccellenza della Chirurgia dell’ASL5, divenuta negli anni Centro di riferimento per la Chirurgia mininvasiva del Levante Ligure, grazie ad una vera e propria scuola, voluta dal prof. Emilio Falco prima e dal dottor Stefano Berti poi, e attualmente portata avanti dal primario Feleppa. Web Surg, acronimo di “World Electronic Book of Surgery” è la prestigiosa Università online del centro di ricerca IRCARD, con sede a Strasburgo, specializzata nella formazione e nella promozione delle tecniche chirurgiche mini invasive. Ciclicamente pubblica su questo palcoscenico scientifico virtuale i video di interventi inediti che ritiene particolarmente meritevoli per originalità e sapienza della tecnica chirurgica, in linea con l’evoluzione scientifica della chirurgia moderna.

Gli interventi visionabili sulla piattaforma https:websurg.comen sono: - “Three-trocar laparoscopic right hemicolectomy in an obese patient” (Emicolectomia destra laparoscopica a tre trocars). Nei video viene dimostrato che la chirurgia mini invasiva può essere una valida alternativa a quella tradizionale anche in questi casi nonostante le alterazioni dell’anatomia dovute all’infiammazione con riconoscimento e dissezione dei vasi e dei linfonodi, riconoscimento e salvaguardia delle strutture vicine come l’uretere. In un altro caso si tratta di un intervento di pura tecnica chirurgica suggerimenti e trucchi per una resezione laparoscopica senza eseguire dissezione epatica ad ultrasuoni