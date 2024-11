"Una valutazione ambientale per il progetto di Panigaglia"

Giorgia Lombardi e Roberto Centi, consiglieri comunali di LeAli a Spezia, chiedono di sottoporre il progetto di ammodernamento dello stabilimento Gnl di Panigaglia a valutazione ambientale. "Alla luce della recente decisione del Ministero dell’Ambiente di sospendere l’approvazione del progetto di stoccaggio gnl a Vado Ligure per consentire una Valutazione di impatto ambientale approfondita, riteniamo indispensabile che anche per il progetto di del sito gnl di Panigaglia venga seguita la stessa procedura. Questo strumento è essenziale per valutare attentamente gli effetti potenziali su ambiente, salute pubblica ed ecosistema marino, e per garantire che i cittadini abbiano voce in capitolo su un intervento che avrà ripercussioni durature sul territorio". Per i due consiglieri "qualsiasi progetto di ampliamento o modifica strutturale necessita di una pianificazione responsabile e trasparente. Non possiamo permettere che interventi di tale portata siano approvati senza un’attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Riteniamo che la trasparenza sia fondamentale e che sia giusto coinvolgere gli enti competenti e le comunità".