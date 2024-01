In arrivo, in un futuro più o meno prossimo, anche una nuova risonanza magnetica Orian per il San Bartolomeo. Asl 5, ha autorizzato la struttura complessa Gestione Tecnica ad avviare la procedura per affidare allo studio di ingegneria L2 Progetti, con sede legale a Brescia, "l’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori delle opere edili ed impiantistiche per l’installazione di un sistema di risonanza magnetica Orian" presso il nosocomio sarzanese, per un corrispettivo pari a 57mila euro. Si tratta di un impegno di spesa che ammonta a un totale di 71.800 euro. Il nuovo macchinario all’avanguardia, prodotto dalla Canon, e di cui verrà successivamente dotato il nosocomio sarzanese, è progettato per incrementare la produttività e ridurre i costi operativi, oltre che per garantire il comfort del paziente e la massima affidabilità clinica. Tra le sue principali caratteristiche risaltano i rapidi tempi di scansione, il basso consumo energetico, la silenziosità della scansione e un’altissima risoluzione delle immagini che ne garantiscono estrema affidabilità.