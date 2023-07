Una leggenda del motociclismo Bolano premia Roberto Gallina

Motociclista, team manager, tecnico progettista, costruttore. Un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita alla moto e alle sue varie espressioni, diventando leggenda. Roberto Gallina è tutto questo, e per i suoi meriti e le doti umane giovedì riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Bolano. La cerimonia si terrà dalle 21.30 al centro manifestazioni ed eventi ‘Pertini’ in piazza Europa, e per l’occasione saranno presenti numerosi protagonisti e personaggi del Motorsport, tra i quali Nico Cereghini, Paolo Beltramo (che condurranno la serata) e tanti piloti che hanno corso con Gallina, come Virginio Ferrari e Carlos Lavado. Per l’occasione sarà allestita anche un’area in cui saranno messe in mostra numerose motociclette che hanno accompagnato ed accompagnano Roberto nella sua leggendaria carriera. Nelle scorse settimane, la proposta è stata approvata dal consiglio guidato dal sindaco Alberto Battilani. "A lui va il merito, grazie alla sua carriera sportiva e alle doti umane, di aver contribuito a portare il nostro Comune non solo in tutto il Paese ma anche in tutto il mondo. Pur avendo solcato le piste di tutto il mondo non è mai venuto meno il suo attaccamento al territorio, sin dalle origini della sua lunga carriera si è attorniato di giovani che hanno imparato i rudimenti di questo mondo complesso dei motori e ancora oggi a pieno titolo sono legati a questo mondo. Ancora di più sono quelli che riconoscono in Roberto Gallina la serietà e la capacità tecnica di risolvere qualsiasi problema meccanico e a lui si rivolgono per avere risposte e consigli su questo mondo" si legge nelle motivazioni del consiglio comunale.

Roberto Gallina è nato a Spezia il 4 gennaio del 1940; dal 1960 al 1975, da pilota ha disputato oltre 180 gare, vincendo per due volte il titolo italiano e 60 vittorie in varie competizioni. È stato antagonista dei grandi campioni dell’epoca, come Agostini, Saarinen e Pasolini. Negli anni 70 ha creato il ‘Team Gallina’ e, grazie alla competenza maturata come pilota e alle conoscenze dei tecnici da lui stesso formati (molti di loro provenienti proprio dal territorio spezzino e ceparanese) ha conquistato i trofei più ambiti. Nel 1981 il il primo titolo mondiale nella classe 500 cc con il pilota ceparanese Marco Lucchinelli; l’anno successivo anche il bis nella stessa classe, con il pilota marchigiano Franco Uncini. E poi 11 titoli italiani. Roberto Gallina è stato anche uno dei fondatori dell’organizzazione mondiale Irta, che raggruppa tutti i team, i principali fornitori tecnici e gli sponsor che partecipano alla MotoGP.