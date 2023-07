'Una lacrima sul griso' a Montemarcello: omaggio a Gino Patroni

"Una lacrima sul griso": uno spettacolo che già dal titolo – lo stesso di una delle opere che pubblicò - omaggia l’ironia e l’arguzia della grande penna a cui è dedicato, Gino Patroni. Giornalista tagliente con la passione dei calembour, sarà al centro dell’evento nato da un’idea dell’assessora del Comune di Ameglia Marzia Ratti, in programma questa sera alle 21.30 in piazza XXII Dicembre a Montemarcello, suo paese natale. Saranno il chitarrista Matteo Cremolini e lo scrittore Beppe Mecconi (nella foto) ad animare questo evento, che segue quelli annualmente dedicati al ricordo di Luigi Camilli, ambientati in questo borgo meraviglioso.