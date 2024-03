Una festa nel segno della fede e della tradizione

La festa ha inizio fin dalle prime ore del mattino, quando i residenti iniziano a prepararsi per la processione religiosa. La statua sacra della Madonna viene adornata con fiori e portata in processione per le vie del borgo, seguita da una processione di fedeli che intonano canti e recitano preghiere, mentre l’odore dell’incenso si diffonde nell’ aria, conferendo un senso di sacralità alla giornata. Parallelamente alle cerimonie religiose, Maralunga si anima con una serie di eventi culturali che celebrano le tradizioni locali. Nella piazza principale del paese, si tengono concerti di musica ed esibizioni di danze tradizionali, mentre artisti locali espongono le proprie opere d’arte. Il cibo è un elemento fondamentale della festa, i ristoranti e trattorie aprono le proprie porte per offrire specialità culinarie liguri, dai piatti a base di pesce alle prelibatezze a base di pesto e focaccia. I più giovani possono divertirsi con giochi e attività organizzate appositamente per loro, mentre le famiglie si godono la gioia di trascorrere del tempo insieme in un’atmosfera festosa. La giornata culmina con uno spettacolo di fuochi d’artificio che illumina il cielo di Maralunga, regalando uno spettacolo mozzafiato. La Madonna di Maralunga rappresenta un’occasione per riflettere, celebrare le tradizioni e riconnettersi con la propria comunità e spiritualità. E mentre la festa finisce e i visitatori si congedano con il cuore pieno di gioia e gratitudine, Maralunga risplende come un gioiello sulla costa ligure.