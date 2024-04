Franceschini lascia Italia Viva

Lo strappo politico, a Calice al Cornoviglio, avviene a un mese e mezzo dalle elezioni politiche. È il vicesindaco Stefano Franceschini a stoppare il legame con Italia Viva e con il candidato sindaco Federica Pecunia e la sua lista Vivere Calice. "Le ultime vicende politiche calicesi – spiega – con l’alleanza tra Italia Viva e le forze di destra, mi portano alla scelta di abbandonare il partito per coerenza. In vista dell’appuntamento dell’8 e 9 giugno, sarò impegnato a sostenere la lista Uniti con Calice nel Cuore, che vede candidato a sindaco Roberto Verelli". E a proposito di impegni, Franceschini pensa alla fragilità di un territorio con enormi potenzialità, all’approvazione del Piano Regolatore, al potenziamento della scuola con l’apertura dell’asilo nido, alla valorizzazione delle risorse culturali e naturali, al rafforzamento delle collaborazioni con i Comuni confinanti o vicini "soprattutto per garantire servizi ora assenti, come quelli di sicurezza e vigilanza urbana, e per intervenire sulla viabilità comune", oltre che con Provincia e Regione Liguria. Particolare attenzione poi agli anziani, ai problemi sociali e della sanità, oltre che ai giovani e al volontariato.

Marco Magi