Un monoblocco da 13 piani nel padiglione 7 del Sant’Andrea

Prima domanda

.La sanità spezzina verte in una situazione imbarazzante.

Abbiamo 9 operatori sanitari ogni 1000 abitanti contro i 18 di Genova,16 di Savona e 13 di Imperia. Il 30% in meno di medici e infermieri rispetto alla media regionale. Mancano 50 medici,anestesisti,ginecologi quando Genova ne ha oltre 100 in esubero.Spesso gli spezzini per avere servizi devono emigrare in Toscana o altrove.Contrariamente al calcio, per la sanità siamo la serie B della Liguria.I posti letto sono 420.Nel 2019 erano 510.Il pronto soccorso è al collasso;per un codice bianco oltre 10 ore di attesa.È necessario che ASL e Regione riequilibrino immediatamente le medie dei valori tra le 4 città liguri.

Solo l’encomiabile sforzo degli operatori sanitari sopperisce parzialmente a queste gravi lacune.

Seconda domanda

Per diagnostica e specialistica serve subito un monoblocco di 13 piani al posto del padiglione 7 del Sant’Andrea. Prioritario rispetto al progetto faraonico del Felettino che alle condizioni previste ridurrebbe i conti di ASL sul lastrico.