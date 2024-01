Un istruttore a tempo pieno. Ultimi giorni per candidarsi

Ultimi giorni per partecipare al concorso del Comune di Pescaglia (Lucca) per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori. Per partecipare bisogna possedere un diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico che consente l’accesso all’università, rilasciato al termine di uno dei seguenti indirizzi di studio, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: costruzioni, ambiente e territorio; elettronica ed elettrotecnica; trasporti e logistica; meccanica, meccatronica ed energia; o qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che consente l’accesso all’Università unitamente a una laurea assorbente di tipo tecnico. Inoltre bisogna essere in possesso della patente di guida B in corso di validità. Le domande devono essere presentate entro il 2 febbraio tramite il portale InPa utile per prendere visione del testo integrale del bando