Ultimo spettacolo di ’Su il sipario’

Si chiude domani la terza edizione di ’Su il sipario’ la rassegna dedicata al cinema e teatro organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Eventi e della compagnia La Corte di Spezia alla sala ex opificio della ceramica Vaccari di Ponzano. Sul palco nella sezione dedicata al teatro non professionista saranno protagonisti gli attori della compagnia spezzina La Corte con lo spettacolo dal titolo ’Il Dio del massacro’, famosa commedia della drammaturga francese Yasmine Reza, per la regia di Maria Grazia Chilosi che affronta senza sconti il conformismo quotidiano, in una coinvolgente trama in cui ogni personaggio diventa il protagonista. A interpretare lo spettacolo teatrale, portato sul grande schermo da Roman Polanski con il titolo ’Carnage’, saranno Assunta Rubini, Rolando Neri, Elisa Galloni e Gaetano Vacca. Audio e luci sono a cura di Loris Gianardi. Inizio alle 21.15 con ingresso libero.