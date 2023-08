Tutta la comicità di Max Angioni

Max Angioni, comico emergente, reduce dai successi di ‘Italia’s Got Talent’, ‘Zelig’, ‘Le Iene’ e ‘Lol2’, porta in scena ‘Miracolato’ (autore Alessio Tagliento, con la regia di Ester Montalto), il suo nuovo spettacolo che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. Appuntamento stasera, a partire dalle 21.30, in piazza San Giorgio (ai piedi del Castello) a Lerici (nell’ambito di ‘Lerici Live’). Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati in una scena minimalista in cui Max Angioni racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport e alla maledizione di arrivare secondo. Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

m. magi