"Truffe agli anziani a Riomaggiore: l'amministrazione comunale mette in guardia e invita alla prudenza"

Gli anziani nel mirino dei malfattori a Riomaggiore, dove l’amministrazione comunale mette in guardia dalle truffe. In questi giorni sono state ricevute telefonate con richieste di denaro per conto di famigliari, da persone anziane residenti nel territorio comunale. "Si deve diffidare sempre da chi si avvicina per strada o suona alla porta di casa, chiedendo di pagare un debito contratto da un parente – spiega il Comune –. Questo tipo di truffe agli anziani avviene molto spesso anche al telefono, con chiamate che allarmano circa presunti incidenti capitati a parenti o multe da pagare. Non consegnare denaro, se vi sentite in difficoltà, chiedete aiuto ai passanti o ai vicini di casa e chiamate immediatamente carabinieri o polizia municipale"