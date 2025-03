Trenta poeti al reading sull’amore al liceo Pacinotti

Venerdì 21 marzo non è solo il primo giorno di Primavera, ma è anche la Giornata mondiale della Poesia. Il comitato della Spezia della Società Dante Alighieri della Spezia festeggerà l’evento con un reading poetico sull’amore, che vedrà protagonisti trenta poeti, ognuno con una lirica sul tema. L’appuntamento è a partire dalle 15.30, al liceo scientifico Pacinotti di via XV Giugno con ingresso libero. Saranno presenti (salvo impedimenti) gli autori, che leggeranno, o faranno leggere, le proprie liriche, selezionate, tra i numerosi partecipanti, dal presidente del comitato spezzino della Dante, Carlo Raggi, ideatore dell’iniziativa. Le poesie sono state raccolte in un’antologia, intitolata ‘Poesie l’amore’, a cura di Carlo Raggi (pubblicato da Gd edizioni di Sarzana), che sarà presentata venerdì e potrà essere acquistata. Parteciperanno con le loro opere i seguenti autori: Adorni, Antognetti. Arfaioli, Bertini, Bilotti, Canozzi, Cardaci, Castellazzo, Castiglione, Cremolini, Cucciniello, Di Marco, Di Spigna, Eguez, Feltrinelli, Gaudiosi, Giudice, Guani, Mazzola, L. Merlini, S. Merlini, Mignani, Nigido, Poggi, Polloni, Raggi, Vecchi, Tedesco, Tivegna, Torricelli, Turco. Interverrà Roberta Costi della Gd edizioni. L’evento ha il patrocinio del Comune della Spezia e dell’Ewmd (European women’s management development).

m. magi