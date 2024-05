Tredici geometri e operai. Concorsi pubblici a Imperia

Due concorsi per operai e geometri al Comune di Imperia per assumere 13 persone a tempo indeterminato: 3 istruttori tecnici per la Provincia o il Comune di Imperia, 10 operatori specializzati o cantonieri. Possono accedere al concorso per operai e geometri del Comune di Imperia, le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, oltre ad alcuni requisiti specifici. Per i geometri, diploma di scuola superiore in costruzioni, ambiente e territorio, o equivalente. Per gli operai, assolvimento dell’obbligo scolastico, attestato di qualifica professionale, esperienza lavorativa documentata di almeno 18 mesi, patentino di abilitazione/attestazione di formazione alla conduzione di macchine in movimento terra, motosega e decespugliatore. Domanda di partecipazione entro il 24 maggio dal portale www.inpa.gov.it