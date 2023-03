Tre milioni di euro per riqualificare le aule di Bragarina

Grazie alla vittoria di un bando Pnrr da 2 milioni e 900mila euro, il Comune riqualificherà la scuola di via Bragarina e via Sardegna: l’intervento risponde ai più moderni indirizzi pedagogici e di sicurezza strutturale e prevede l’aggregazione e l’ampliamento della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido dei due complessi. L’edificio, pensato per ospitare 138 bambini da 0 a 6 anni, si svilupperà su due livelli e comprenderà spazi comuni, laboratori, servizi ed aule, che si affacceranno su spazi esterni, protetti dalla copertura caratterizzata da un’ampia terrazza e da una vasta porzione di tetto verde. Nei giorni scorsi gli assessori Lorenzo Brogi e Pietro Antonio Cimino hanno presentato alle famiglie il progetto nel quartiere di Bragarina. "Si tratta di un edificio innovativo che sarà costituito da due piani, il piano terra dedicato alla fascia di età 3-6 ed il primo piano per la fascia 0-3, con spazi al livello intermedio che idealmente costituiscono il punto d’incontro tra le due fasce – dichiara Cimino – . Il cuore della struttura è uno spazio comune a doppia altezza che funge anche da ingresso principale, in prossimità della viabilità principale, via Sardegna, caratterizzato da un’ampia vetrata. L’edificio avrà una struttura antisismica e sarà ad impatto energetico pari a zero".