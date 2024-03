Tre infermiere volontarie della nostra Croce rossa in missione a Lampedusa

Sono partite nei giorni scorsi dall’aeroporto di Pisa tre infermiere volontarie della Croce e rossa della Spezia, con destinazione Palermo e poi Lampedusa, dove saranno impegnate nell’hotspot di accoglienza dei migranti dell’isola. Le tre Crocerossine si uniranno al team della Cri che ha preso in gestione l’hotspot dal 1 giugno 2023, impegnato ogni giorno nell’assistenza sociosanitaria e psicologica dei migranti in arrivo nell’isola, oltre che nell’attività di ’restoring family links’, per aiutare le persone sbarcate che hanno bisogno di mettersi in contatto con i loro familiari. "Auguriamo buon lavoro alle nostre tre infermiere volontarie partite – commenta il presidente della Cri spezzina Luigi De Angelis –. Una dimostrazione di quanto anche in Croce rossa il contributo e la professionalità delle donne siano fondamentali".