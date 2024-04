Tre band underground in Skaletta

Notte underground questa sera, venerdì 12 aprile, dalle ore 22.30 sul palco della Skaletta Rock Club in via Crispi 168: nello storico locale punk rock della città, punto di riferimento per la scena musicale non mainstream a livello nazionale, che si prepara a festeggiare il trentennale dell’apertura, si esibiranno uno dietro l’altro tre gruppi. Si partirà con i fiorentini Alfatec, con le loro sonorità hard rock’n’roll, che poi crederanno il testimone agli spezzini Poveragiulia, al loro debutto con la nuova formazione. Quindi, sarà la volta di un altro gruppo locale, i Supercaos: hardpsychopunk scandito da Giampaolo Vigna, musicista conosciuto per i suoi trascorsi alla batteria dei mitici Fall Out, fra le band più ricordate e amata del territorio. Ancora una notte live con il conto alla rovescia per i festeggiamenti per lo storico anniversario, che sarà riservata ai possessori di tessera Arci.

C.T.