Travolto sulle strisce pedonali dal camion della raccolta rifiuti. La tragedia a due passi da casa

Era appena uscito di casa per fare la spesa approfittando delle temperature più fresche del mattino. Ma il destino beffardo ci ha messo lo zampino a pochi metri dalla sua abitazione. Michele Benedetto, 77 anni compiuti a gennaio, è stato infatti travolto da un camion dell’azienda di raccolta rifiuti Acam Iren. Una scena agghiacciante quella che si è presentata davanti agli occhi dei testimoni e automobilisti in trasnito dalla centralissima strada cittadina. Si è trattato probabilmente di una distrazione dell’autista del camion che dopo essersi regolarmente fermato all’incrocio tra via Castelfidardo e via Cavour è ripartito travolgendo l’anziano che proprio in quel momento stava attraversando sulle strisce pedonali sentendosi al sicuro dal pericolo. Invece è stata una frazione di secondo e il dramma è piambobato sulla strada. L’impatto con il grosso mezzo si è infatti rivelato gravissimo per l’anziano che è spirato a causa dei forti traumi riportati. Il primo a soccorrerlo è stato proprio il dipendente dell’azienda spezzina insieme a altri passanti che hanno compreso l’evidente gravità dell’incidente allertando rapidamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati Delta 1 del 118 con il medico a bordo e la Pubblica Assistenza di Spezia oltre alla squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale coordinati dal comandante Francesco Bertoneri.

Le condizioni dell’anziano nato nel gennaio 1947 sono apparse immediatamente gravissime ma è stato trasportato all’ospedale sperando in una ripresa che purtroppo non c’è stata. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 8 in un momento di risveglio della città anche se non ancora di grande traffico. Il signor Benedetto stava tranquillamente attraversando la strada sulle strice pedonali in via Cavor ma l’autista del camion che stava svolgendo il servizio di svuotamento dei cassonetti svoltando in direzione monte non lo ha visto, probabilmente a causa di una improvvisa distrazione mentre ripartita dopo la sosta allo stop. Gli agenti della polizia municipale dopo i rilievi lo hanno sottoposto, come prevede la legge in questi casi, agli esami per scongiurare l’uso di alcol e sostanze stupefacenti.

Per lui intanto è stato aperto in Procura a Spezia un fascicolo di indagine da parte del pm Federica Mariucci. L’uomo dovrà adesso rispondere di omicidio stradale. Gli agenti della polizia municipale stanno ancora controllando la dinamica dell’incidente documentata dalla telecamere di sorveglianza posizionate proprio sul posto pe avere un quadro di elementi chiaro sui vari passaggi che hanno portato all’investimento. Saranno fondamentali per ricostruire con esattezza la dinamica dellincidente che purtroppo è costato la vita al settantenne soltanto da pochi minuti uscito di casa per affrontare la nuova giornata. La strada è rimasta transennata e chiusa per diverse ore al transito proprio per consentire di effettuare tutti i rilievi del caso da parte della polizia locale e poi far spostare il mezzo di raccolta dei rifiuti".

Massimo Merluzzi