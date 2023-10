Trasporto pubblico a elettricità. Potenziate le linee dei filobus e realizzati nuovi collegamenti

Un trasporto pubblico ad alimentazione elettrica sulle principali direttrici di marcia cittadine. Nel futuro della mobilità urbana di Atc sono previsti filobus alimentati dalla linea o da motori elettrici, andando ad ampliare quelli che già oggi percorrono le tratte urbane senza far uso di motori termici. Tutto passerà dalla realizzazione di alcuni interventi tecnici, a cominciare dal rinnovo alle due sottostazioni di alimentazioni già esistenti per il passaggio della tensione di alimentazione dei bus da 600 a 750 v. Una tappa che in primis permetterà la completa circolazione sulla linea filoviarizzata di alcune tratte ora ’monche’. E’ il caso ad esempio della 3 Chiappa-Felettino che alla fermata ’Parco XXV Aprile’, scollega le aste dalla linea elettrica e prosegue fino a Felettino con il motore a batterie elettriche in dotazione ai nuovi filobus. Identico discorso per la 37 ’Via Fiume Fs - Pianazze’ filoviarizzata fino alla fermata ’Campitelli’, da lì fino alle Pianazze la marcia va avanti a motore elettrico. E’ invece già interamente ’su filo’ la linea 1 da Pegazzano-Bragarina. Situazione destinata via a via a migliorare come detto dopo una serie di interventi in procinto di essere realizzati: fra questi il rinnovo delle due sottostazioni già esistenti, la costruzione una nuova sottostazione, adeguamento e rinnovo parziale della fermate linea 3 con realizzazione della filoviarizzazione completa, modifica e parziale filoviarizzazione della linea 12. Previste inoltre da Atc nuove linee filoviarie sull’asse parcheggio Palaspezia-centro-parcheggio Piazza D’Armi e una linea dedicata alla Stazione marittima.

A lavori completati i bus viaggeranno interamente sulla filovia sulle linee 1 Pegazzano-Bragarina, 2 Chiappa-Bragarina, 3 Chiappa-Felettino (quest’ultima

con utilizzo di bus da 18 metri), saranno parzialmente filoviarizzate (ma comunque tutte in elettrico) la 12 Pegazzano-Migliarina Fs e la 37 Via Fiume Fs-Pianazze, la linea fra Palaspezia e Piazza d’Armi e quella della Stazione marittima.