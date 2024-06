Tragedia a Monesteroli. Muore apneista di 65 anni. Trovato dentro una grotta

Il dramma si è consumato proprio sotto gli occhi degli amici con cui poco prima si era immerso nelle acque cristalline a largo di Monesteroli per una battuta di pesca subacquea. Una giornata di svago finita con la morte di un 65enne apneista arrivato dalla provincia di Mantova per trascorrere il fine settimana sulla Riviera. Sulla tragedia sono in corso le indagini da parte della Capitaneria di Porto di Spezia, allertata ieri pomeriggio dal gruppo di apneisti preoccupati perché non vedevamo più il compagno. Sul posto si è subito portata una motovedetta affiancata di lì a poco da una squadra di sommozzatori, vigili del fuoco di Spezia e l’elicottero decollato dalla base della Guardia Costiera di Sarzana. Sono stati proprio i sommozzatori a fare la tragica scoperta, il corpo ormai senza vita del 65enne sub era in una grotta fra Canneto e Monesteroli. È stato portato all’ormeggio al Molo Italia dove al medico legale non è rimasto che constatarne il decesso. Sarà l’autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso sul quale al momento si possono fare solo ipotesi: il 65enne potrebbe essere stato colpito da un malore mentre era sott’acqua intento nella sua battuta di pesca subacquea. Ma non è nemmeno escluso che una volta entrato nella grotta, non sia più riuscito a uscire trovando così la morte per annegamento. Dubbi che sarà l’autopsia a sciogliere.