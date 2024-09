Toti, ’re’ del badminton. Ospite al Pala Don Bosco

Per la maggior parte degli spezzini Giovanni Toti è il nome dell’ex presidente della Regione Liguria. Per gli appassionati di sport, che magari hanno seguito con attenzione le recenti Olimpiadi, il 29 luglio ricorderanno, invece, il 23enne Giovanni Toti protagonista di uno storico traguardo del badminton italiano: il bresciano, primo atleta in assoluto a qualificarsi ai Giochi Olimpici nell’individuale maschile di quella disciplina, è entrato nella storia per aver vinto un incontro nella competizione internazionale più importante (contro il surinamese Soren Opti, costretto al ritiro a causa di un infortunio, sul punteggio di 21-8, 4-1 per Toti). Con l’atleta olimpico Toti, il Club Badminton La Spezia ha organizzato un evento esclusivo martedì 1° ottobre al PalaDon Bosco di via Roma 39, dalle 18.30 alle 20.30. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare Toti, ascoltare il suo racconto e interagire direttamente con lui in campo. Durante la serata, la giovane promessa del volano mondiale osserverà i giocatori, novizi o meno, sul rettangolo, offrendo consigli e giocando con loro in un’atmosfera amichevole. Non solo, perché si esibirà pure in alcuni colpi del suo straordinario repertorio. Alla fine dell’incontro seguirà da una sessione di domande e risposte, durante la quale Giovanni condividerà la sua esperienza, dai primi successi giovanili fino alla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver tenuto testa ai migliori del mondo alle Olimpiadi – battuto solo dal numero uno al mondo, il cinese Shi Yu Qi, in due set (21-9, 21-10 nell’ultima e decisiva partita del girone di qualificazione alla fase a eliminazione diretta) – Giovanni si prepara infatti ora a puntare al podio per Los Angeles 2028. L’evento è rivolto a tutti, dagli appassionati di badminton agli interessati che desiderano conoscere questo sport in forte crescita. Il club, guidato da Jeff Lubrano, sta lavorando per promuovere il badminton anche nelle scuole, con particolare attenzione ai ragazzi dai 10 ai 15 anni, e sta svolgendo un’importante opera di rammendo sociale con le comunità immigrate in città dall’Asia, in particolare da India, Pakistan, Bangladesh e Cina. I posti sono limitati per pubblico e partecipanti: è consigliata la prenotazione alle pagine Facebook e Instagram del Badminton La Spezia).

Marco Magi