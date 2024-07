Toti, scena muta in caserma, nessuna dichiarazione ai pm. Via libera agli incontri politici

La Spezia, 20 luglio 2024 – E’ durata poco più di un’ora l’uscita da casa di Giovanni Toti. Giusto il tempo del viaggio andata e ritorno dalla sua abitazione del Cafaggio di Ameglia alla caserma ’Tullio Santini’ della Guardia di Finanza in via San Bartolomeo a Spezia. La permanenza negli uffici delle fiamme gialle è stata davvero veloce. Ha soltanto osservato le formalità di rito e salutato cortesemente i militari che lo stavano attendendo in una saletta riservata per il collegamento da remoto con i giudici e l’avvocato Stefano Savi. E poi ha pronunciato la frase di rito, per altro prevista. Al giudice Paola Faggioni e ai pm Luca Monteverde e Federico Manotti tutti collegati in videoconferenza dalla Procura di Genova il presidente di Regione Liguria ha espresso di avvalersi della facoltà di non rispondere. E così come è arrivato in via San Bartolomeo, passando da un accesso secondario della caserma, allo stesso modo è ripartito accomodato sui sedile posteriori dell’automobile scura della Guardia di Finanza (nella foto).

Per Giovanni Toti, proprio alla vigilia di una serie di incontri che avrebbero dovuto farlo incontrare con gli alleati di centro destra a partire da Matteo Salvini, è scattata una nuova misura domiciliare con l’accusa di finanziamento illecito per gli spot elettorali delle comunali di giugno 2022 proiettati sul maxischermo di Terrazza Colombo a Genova di proprietà dell’editore dell’emittente televisiva locale Primocanale. Questi spot elettorali, secondo i pm Federico Manotti e Luca Monteverde, sarebbero stati pagati da Esselunga in cambio dell’accelerazione degli iter burocratici per aprire nuovi supermercati a Sestri Ponente, Savona e Rapallo.

Toti non ha risposto dunque alle nuove contestazioni ed ha lasciato la caserma ’Tullio Fantini’ rientrando nella sua abitazione di Ameglia. Intanto l’avvocato Stefano Savi ha depositato in Cassazione il ricorso contro la decisione del Riesame di respingere la revoca dei domiciliari. La decisione arriverà probabilmente a settembre.

Sulla nuova contestazione il legale ha comunque espresso stupore. "E’ difficile capire processualmente – ha detto Savi – che senso abbia questa contestazione e perché ora. Sono fatti di due anni fa e non esiste un pericolo tale e urgente da far scattare una misura per una persona per altro già sottoposta alla stessa misura". Il gip comunque ha dato il via libera all’incontro tra Toti e il ministro Matteo Salvini. Autorizzati anche quelli con gli altri alleati di centrodestra, assessori della giunta ligure e rappresentanti di partiti nazionali.

