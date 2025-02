Tellaro resta al vertice nei Luoghi del Cuore

Il borgo di Tellaro resta in vetta tra i luoghi del Cuore del FAI a livello regionale ma scivola al quinto posto nella graduatoria nazionale. Ma la corsa è ancora aperta e ci sarà tempo per votare e migliorare ulteriormente il risultato prima della chiusura ufficiale del censimento fissata il 10 aprile. La classifica definitiva verrà poi comunicata a giugno. Il Fondo per l’Ambiente Italiano ha pubblicato l’ultimo aggiornamento parziale della classifica dei Luoghi del Cuore tenendo conto di tutti i voti cartacei pervenuti fino al 16 febbraio. Partecipare al censimento “Luoghi del Cuore” del FAI è una grande occasione per far conoscere i borghi ma sopratutto sostenere concretamente il restauro dei tesori. Nel caso di Tellaro della chiesa di San Giorgio. L’affascinante borgo lericino dunque si mantiene saldamente al primo posto nella classifica regionale, mentre a livello nazionale è scivolato in quinta posizione, rimanendo comunque vicinissimo al quarto posto e in corsa per il podio. Seguono altri due Luoghi del Cuore dello spezzino: la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo nel borgo di Nicola di Luni e la chiesa di Santa Maria Assunta di Calice al Cornoviglio, entrambi con oltre 2 mila voti. Ad oggi i siti liguri oltre la soglia dei 2 mila voti sono sette, con un ottavo ormai a un passo. Questi numeri segnano un risultato storico per la Liguria: con ancora più di un mese di raccolta firme la regione ha già superato il traguardo del censimento del 2022, quando solo cinque Luoghi del Cuore raggiunsero la soglia minima di 2.500 voti, necessaria per partecipare al bando FAI e tre di essi ottennero un finanziamento.