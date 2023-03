Tecnologia sostenibile Sanlorenzo presenta il piano industriale "Crescita costante"

Sostenibilità e tecnologia, sviluppo di nuovi modelli, offerta di servizi ad alto valore aggiunto per i clienti, strategia di distribuzione diretta nei mercati chiave, e un aumento della capacità produttiva e acquisizioni di operatori strategici nella supply chain. Ruota attorno a questi cinque assi il piano industriale 2023-2025 di Sanlorenzo, approvato da consiglio di amministrazione.

Il piano prevede una crescita solida e costante dei ricavi e della marginalità e una robusta generazione di cassa. Nel periodo di piano si prevede una crescita media annuale dei ricavi ‘High Single Digit’, e di raggiungere una marginalità pari o superiore al 19,5%, una posizione finanziaria netta compresa tra 185 e 205 milioni di euro e una generazione di cassa di oltre 100 milioni. I ricavi sono attesi tra 810 e 830 milioni di euro (+11%) e il risultato netto di gruppo tra 84 e 86 milioni (+15%). "Presenteremo alla comunità finanziaria gli impegni che ci assumiamo per il prossimo triennio: crescita solida e costante dei ricavi e della marginalità e robusta generazione di cassa – afferma Massimo Perotti, presidente e ceo della società – Ci impegneremo non solo a crescere, ma guarderemo anche al modo in cui lo faremo, investendo ingenti risorse in un ambizioso traguardo di sostenibilità".

Il nuovo piano industriale di Sanlorenzo sarà sostenuto da investimenti concentrati principalmente sulla ricerca e sviluppo di nuovi modelli ad alta tecnologia e sull’aumento della capacità produttiva. Nel triennio sono previsti investimenti per circa 150 milioni di euro. Il piano prevede l’introduzione di nuove gamme con l’ingresso in segmenti diversi, quali il multiscafo, e contestualmente un arricchimento di quelle in portafoglio, portando i modelli dagli attuali 26 a 36, di cui 17 della business unit yacht, 8 della business unit superyacht e 11 bluegame. Un piano che fa ben sperare dopo anni di crescita costante: propri nei giorni scorsi Sanlorenzo ha approvato anche il bilancio consolidato del 2022, un anno chiuso con ricavi netti a 740,7 milioni di euro, in crescita del 26,4% rispetto al 2021. Il risultato netto di gruppo raggiunge 74,2 milioni, in crescita del 45,4% rispetto all’anno precedente.

Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 130,2 milioni (+36,3%). Il cda ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo, relativo all’esercizio 2022, pari a 0,66 euro per azione, che corrisponde a un pay-out di circa il 31% del risultato netto di gruppo e circa il 10% in più rispetto al dividendo 2021. "Consegniamo ai nostri azionisti e a tutti gli stakeholder un triennio di risultati eccellenti" ha detto Perotti.