L’evento culturale dell’estate castelnovese si apre ufficialmente al pubblico sabato mattina alle 10, mentre domani pomeriggio dopo gli ultimi ritocchi alla Torre dei Vescovi di Luni il sindaco Daniele Montebello, gli organizzatori di Sudest57 e la curatrice Biba Giacchetti presenteranno agli ospiti il viaggio di Michael Yamashita. La mostra del fotografo giapponese tra i più noti al mondo dal titolo ’Sulle tracce di Marco Polo’ è stata scelta per accompagnare i turisti e appassionati fino al 13 ottobre. Le 35 immagini scelte ripercorrono le orme del leggendario esploratore in occasione del 700 esimo anniversario dalla sua morte. La mostra è promossa dal Comune di Castelnuovo Magra. "La presentazione delle mostre in Torre - spiega il sindaco Daniele Montebello - è sempre l’inizio di una nuova ed emozionante avventura. Questa volta andremo davvero lontano esplorando sulle tracce di Marco Polo il lontano Oriente. In questi otto anni abbiamo puntato sulle mostre fotografiche riuscendo a portare 20 mila persone richiamando un pubblico di appassionati non soltanto locale. Un risultato impensabile all’inizio di questa straordinaria avventura, cominciata con Elliott Erwitt e Steve McCurry nel 2015, ed una iniziativa particolarmente adatta al nostro paese, generando flussi di persone lungo l’intera durata dell’esposizione, anziché concentrati in pochi giorni. Siamo certi che le emozionanti immagini di Micheal Yamashita sapranno, anche quest’anno, affascinare il pubblico affezionato e attrarre ancora nuovi visitatori alla scoperta di Castelnuovo". Michael Yamashita è uno dei fotografi più influenti della sua generazione. Con i suoi 1,7 milioni di follower su Instagram, è fonte di ispirazione per molti appassionati di fotografia in tutto il mondo.

Michael Yamashita ha dedicato gran parte della sua vita a esplorare l’Asia, catturando immagini straordinarie che riflettono l’anima e la diversità di questo vasto continente. La mostra sarà aperta aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e 15.30-19.30. A luglio e agosto nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì 17- 20.30, venerdì, sabato e domenica 10-12.30; 17-20.30. Aperture straordinarie 25 e 26 aprile, 1-2-3 maggio e 15 agosto.

m.m.