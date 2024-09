Sul ponte sventola la protesta. Residenti isolati in via Falcinello : "Ci sono anziani senza mezzi"

Stanchi di essere considerati cittadini di "serie C" gli abitanti di via Villfranche sono pronti a tutto pur di fare valere i propri diritti. Un quartiere, quello di Grisei che da martedì mattina, per il via ai lavori propedeutici alla demolizione e alla ricostruzione di via Falcinello, si ritrova ad essere isolato dal centro storico. Sara Cenderello, Rita D’Andrea, Nando Bonatti, Marcella Zanchi, Esilde Quadrelli, Giancarlo Simoncini e Nilo Giannini sono solo alcuni dei residenti delle palazzine che intendono opporsi a una situazione che dovrebbe protrarsi per mesi. "Qua vivono tante famiglie, diversi anziani e chiaramente invalidi che non sono dotati di propri mezzi – spiega Michela Guastini – e non aver predisposto un passaggio pedonale alternativo per raggiungere il centro, in vista dei lavori attesi da tempo ci pare davvero assurdo". Prima la passerella, poi il ponte: questa l’opinione diffusa tra i residenti della zona antistante lo stadio Miro Luperi, che al momento si ritrova ad essere senza sbocchi pedonali, a meno che a qualcuno non venga in mente di guadare il Calcandola in prossimità del basamento della passerella che stando a quanto riportato sulla cartellonistica, sarebbe dovuta essere ultimata il 14 aprile scorso. Per raggiungere il centro si potrebbe utilizzare il passaggio posto in prossimità della bocciofila, inaccessibile al transito in caso di abbondanti piogge, come quelle previste per i prossimi giorni. Ultima alternativa, per molti impraticabile, è quella di raggiungere e attraversare il ponte della Budella, arrivare a Bradia, e poi giungere al centro città. " "Lavori pubblici? Ben venga. Ma isolati anche no". Questa la dicitura riportata in grassetto sul documento distribuito ieri da Fabrizio Parducci che precisa: "È una grave mancanza di attenzione nei confronti dei residenti non aver previsto il problema e trovato una soluzione. Invitiamo tutti a partecipare all’incontro venerdì alle 20 per fare sentire la nostra voce". Altra richiesta portata avanti dai residenti di via Villefranche è quella relativa a un pulmino sostitutivo che possa ovviare alla soppressione della fermata Atc di via Falcinello. Intanto l’azienda trasporti su richiesta del Comune ha assicurato la modifica parziale della tratta: da lunedì sarà attiva una fermata nei pressi della rotatoria di via Paradiso dove, dalle 6.45 alle 14, e dalle 15.25 alle 17.20 passerà il bus ogni 20 minuti.

Elena Sacchelli