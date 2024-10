Successo del Premio 'Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti', nell'anno del bicentenario

Porto Venere, 21 ottobre 2024 – Va in archivio con grande successo la sesta edizione del Premio 'Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti', nell'anno del bicentenario della morte di George Gordon Noel Byron. La cerimonia di premiazione è andata in scena nella sala del consiglio comunale del municipio portovenerese, alla presenza di tantissimi dei protagonisti provenienti anche dall'estero.

Un'edizione record, che porta la kermesse spezzina ad essere una delle più partecipate d'Italia.

A decidere la giuria presieduta dal regista teatrale, scrittore e poeta Alessandro Quasimodo (che leggerà le poesie dei vincitori) figlio del Nobel alla letteratura Salvatore, e composta da Marina Pratici (presidente esecutivo), Marzia Dati (vicepresidente), Daniela Tagliafico, Biancamaria Rizzardi e Lorenzo Masi (presidente del comitato organizzatore).

Nel dettaglio, per la Poesia inedita, il primo premio è andato a Piero Marelli con 'Anna di tutte le Russie', seguito da Paolo De Silvestri con 'Gocce d'inchiostro' e Sisto Ghedina con 'L'estate'; premio della giuria Filippa Siciliano con 'La rosa e la serva', premio del presidente di giuria Margherita Frau con 'A Maria Cumani'. Premio Porto Venere Golfo dei poeti - Bicentenario morte di Lord Byron a Riccardo Capua con 'Flora Radix', Alba Rattaggi con 'La mia sera', Sabrina Mattioli con 'Acqua'e Elisabetta Liberatore con 'Il deserto della demenza'.

Per la Poesia Inedita - Premio Lord Byron Giovani poeti, prima Francesca Maria Malagodi Becci con 'Noi di Ravensbruk', seguita da Diletta Zaccagni e Gaia Tamburini con 'Fase di stallo – pezzi imperfetti, incastro mancato', premio della giuria Elia Trentin con 'Tutto si ferma', menzione d'onore a Alessandro Vitullo con 'M'hanno invitato' e Francesco Catalano con 'La ballata di Griselda'. Premio Poesia e Cultura - Poesia inedita: scuola primaria 'Giuseppe Garibaldi' delle Grazie quarta Aic Rita Levi Montalcini La Spezia Porto Venere. Poesia Inedita in lingua inglese a Lucia Lo Bianco con 'Dear old Merry England', seconda Catia Cidale, terzo Giuseppe Berton.

Per la Poesia inedita Giovani poeti in lingua inglese, prima Anya Crocetti con 'Announcing fire', seguita da Pietro Leondini e Francesca Malagodi; menzione d'onore a Virginia Annalisa Pravato, premio di alto merito a Maria Rosaria Annunziata, entrambi dell'istituto Lorenzo Milani di (Monza-Brianza) Progetto Within (Narrare da dentro) Poetry Making in English. Per quanto riguarda la Poesia edita, primo premio a Michela Manente con '5-7-5 haiku 3-6-6 giorni', seconda Laura Maria Gabrielleschi con 'Vado a memoria', terza Federica Introna con 'Resistenti al buio'; premio della giuria a Normanna Ferro con 'L'innocenza del verso'; premio speciale del presidente di giuria a Lorenzo Leporati con 'Un giardino per ciechi'; premio speciale Porto Venere Golfo dei poeti - Bicententenario morte di Lord Byron a Rita Imperatori con 'Di questo nostro esistere', Stefano Baldinu con 'Finestre', Silvia Albertazzi 'Mio padre somigliava a Dustin Hoffman', Raffaele Floris con 'La macchina del tempo', Giovanni Ronzoni con 'Frammenti' e Mauro Montacchiesi con 'Labirintismo'. Premio Speciale Portus Veneris Tematica a Alessandro Ramberti con 'Non so resistere' e Matteo Laterza con 'Baldus'.

Per la Narrativa inedita, il primo posto è andato a Maria Rosaria Annunziata con 'Il seme portato dal vento', seguita Roberta Spagnoli con 'La frana' e Guido Vianello con 'Il tragitto'; premio della giuria a Piero Malagoli con 'La visita'; premio del presidente di giuria a Umberto Cavallini con 'L'albatro'.

Per la Narrativa edita, a primeggiare è stato Andrea Pellegrini con 'La rara felicità', seguito da Andrea Mauri con 'Il passo dell'ombra' e poi terzi ex aequo Vincenzo Baldi con 'Cenere' e Angelo Paratico con 'Mussolini in Giappone'; premio della critica a Antonello Croce con 'Il convincitore', Elisa Lizzi 'Oltre la storia percorso nell'opera di Elsa Morante' e Silvio Raffo con 'L'ultimo poeta'; premio della presidenza a Paola Massoni con 'Sinfonia di un bosco in rivolta', Antonella Salvatore con 'Il bambino dagli occhi d'inchiostro' e Sandro Tirini con 'Arthur Rimbaud e la sua Africa'; premio della giuria a Giuliana Capizzi con 'Il sogno e la realtà', Maria Grazia Carnà con 'Blu ionico' e Martina Patrizia Ciprandi con 'Leggeri come fiori di melo'; premio di alto merito a Angelo Bianco con 'Le nuvole non hanno forma', Gianfranco Bontempi con 'Caducità - La bellezza nella ferita' e Giovanni Cittadini con 'Come l'uom s'etterna'; premio speciale Portus Veneris tematica a Sandro Ardizzon, Paola Alessandra Mezzogori con 'Dammi vento. Rotta verso ponente' e Valbona Mitaj Hika con 'Oltre il filo spinato'; premio speciale giovani autori a Sara Frascaroli con 'La cittadina tranquilla' e Nicholas Torcoli con 'L'uomo delle tombe'.

Infine, per la Narrativa Edita o Inedita su Lord Byron e sul Romanticismo inglese, primo premio a Giuseppe Villella con 'La prima estate in esilio di Lord Byron', secondo a Fabrizio Pagni con 'Vita, amori e avventure di Lord Byron', terzi ex aequo Carlo Piola Caselli con 'Pietro Gamba e Lord Byron in Grecia' e Teresa Campi con 'D'amore e morte'.