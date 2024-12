Studi medici aperti il 1° gennaio per l’assistenza ai cittadini

Studi medici aperti anche il 1° gennaio per garantire la continuità assistenziale ai cittadini di tutta la provincia anche in una giornata festiva. E’ quanto prevede l’accordo stipulato nei mesi scorsi tra la giunta regionale e i Medici di Medicina Generale, con l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nella giornata di mercoledì 1 gennaio 2025, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del Medico di medicina generale.

Questi gli orari degli studi dei professionisti che saranno aperti domani 1° gennaio in tutto il territorio della provincia.

Distretto sociosanitario 18

8-12 dottoressa Maria Serena Ruffini Via Cesare Battisti, 110 Le Grazie

8-12 e 14-17 dott.sa Svetlana Panok Via Sardegna, 11/A La Spezia

8-12 dottor Marco Lazzeri Via Vittorio Veneto, 173 La Spezia

14-17 dottoressa Luisa Pietrogiacomi Via Amalfi, 4 La Spezia

Distretto sociosanitario 19