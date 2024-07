Strada chiusa al Parodi: via ai lavori dopo quasi 3 anni

La Spezia, 17 luglio 2024 – Prenderanno il via domani, giovedì 18 luglio, gli interventi previsti dal Comune della Spezia per la realizzazione di opere di consolidamento per il ripristino del tratto di strada di via del Parodi in località 'Lo Spaccato', oggetto in ottobre-novembre del 2021 di un evento franoso che ha generato il crollo di un tratto del muro sottoscarpa in pietra e la chiusura al transito veicolare.

“Domani inizieranno i lavori di riqualificazione di via del Parodi, nella località 'Lo Spaccato', che collega la città a importanti siti di interesse per cittadini e visitatori, come sentieri immersi nella natura molto frequentati, tra cui l'Alta Via delle Cinque Terre, il Monte Bramapane e il Monte Parodi – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – . Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale contro il dissesto idrogeologico e per la sicurezza delle infrastrutture del territorio, in particolare, anche per questa strada poiché si trova all'interno del Parco delle Cinque Terre. Il muro, costruito in sassi molti anni fa, sarà restaurato con particolare attenzione a non alterarne la struttura originale, grazie a un progetto che abbiamo sviluppato con cura per rispettare l'aspetto storico del luogo”. L’importo complessivo dei lavori è di 329.002 euro, ovvero 300mila euro dal Ministero dell’Interno e 29mila di fondi comunali, e avranno una durata di circa 150 giorni. Il termine lavori previsto è il 15 dicembre 2024.

L’intervento, che sarà eseguito dalla ditta Bonfiglio Alberto srl, prevede la realizzazione di un muro in cemento armato fondato su micropali a monte dell’attuale muro che ha subito il crollo dell'infrastruttura stradale. La tipologia di muro impiegata è quella di muro a mensola, che si sviluppa per una lunghezza di circa 25 metri ed ha un’altezza variabile compresa tra 2,50 a 3,60 metri circa, seguendo l’andamento della strada pubblica.

In una prima fase si procederà allo scavo e rimozione del sottofondo stradale, a tergo e contestuale smontaggio del muro in sasso con recupero delle porzioni crollate. Saranno poi impiantati i micropali e successivamente si procederà alla realizzazione del muro di contenimento. Una seconda fase interesserà la sede stradale con il riempimento con sottofondo stradale, la posa in opera di barriere stradali, il ripristino cunetta regimazione acque meteoriche e la ricostruzione del muro in sasso a rivestimento dalla struttura in micropali.