’Storie di madri’ in via Corridoni

Le sezioni La Spezia Centro, Chiappa, Pegazzano e Muggiano dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) presentano, nel salone di via Corridoni 7, oggi a partire dalle 17, il libro di Susanna Baldi ‘Storie di madri’. L’autrice dialogherà con Giorgio Pagano, mentre lei stessa e Aurora Giordani leggeranno alcuni brani accompagnati dalla musica di Sandro Centi e Gaudenzia Falaschi. Tra i tanti, ‘Gli occhi nelle lacrime’ è uno dei racconti che fa parte del volume ed è dedicato alle vicende dell’eccidio di Vinca. È ispirato all’incontro di Susanna Baldi con Leonarda Papa, originaria di Vinca e superstite della strage avvenuta il 24 agosto 1944 per mano dei nazifascisti. "Un racconto necessario, scritto con precisione tagliente, a tratti crudo – scrivono i promotori – ma il racconto della guerra non può essere edulcorato". Senese di nascita, Susanna Baldi vive e lavora a Milano come psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico e come consulente in molteplici contesti aziendali sanitari e non. Entrata libera.