Stop alle trasferte vietate ai tifosi dello Spezia: la soluzione

La Spezia, 22 gennaio 2025 – I recenti divieti di far partecipare i tifosi dello Spezia alle trasferte di Genova (partita contro la Sampdoria) e Carrara (recente sfida con la Carrarese), stanno facendo discutere.

Riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Il Prefetto della Spezia Andrea Cantadori ha presieduto, nella serata di ieri, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso del quale è stato approfondito il tema delle trasferte dei tifosi aquilotti.

I partecipanti hanno convenuto di avviare un percorso virtuoso che, tramite un costante e proficuo dialogo tra istituzioni e società calcistica, con il coinvolgimento della tifoseria, porti a superare le criticità che hanno condotto le autorità di Genova e di Massa Carrara a vietare le trasferte dei tifosi spezzini, in seguito alle valutazioni espresse in tal senso dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive e dal Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms).

Alla riunione hanno partecipato: