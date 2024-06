Stefanini lascia dopo 30 anni: "Grazie a tutti"

Dopo oltre 30 anni di servizio il dottor Teseo Stefanini (nella foto) lascia l’Asl5, dove dal 2008 ha diretto la struttura complessa di radiodiagnostica. Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in radiologia all’Università di Parma, dal 1989 è stato in servizio continuativo in Asl prima da assistente, poi aiuto corresponsabile fino alla direzione di radiodiagnostica. Ha dedicato la maggior parte della suo percorso professionale alla radiologia diagnostica e di urgenza, sviluppando già dal 1995 la parte interventistica, branca emergente della radiologia che permette attraverso tecniche mininvasive procedure chirurgiche in urgenza, che hanno cambiato l’approccio terapeutico ad innumerevoli patologie.

Nel corso della sua lunga attività ha approfondito ed ampliato molte metodiche in un lungo percorso formativo e di crescita professionale in vari centri in Italia ed all’estero, rendendo queste innovazioni poi fruibili in Asl5. "Nel mio lungo percorso professionale in Asl5, ho sempre avuto da parte dell’azienda e dei colleghi il supporto per poter disporre di apparecchiature all’avanguardia, grazie ai quali oggi la radiologia di Spezia è un punto di riferimento per i giovani radiologi. Esprimo la mia più profonda gratitudine a tutto il personale di radiologia, i colleghi ospedalieri e il personale amministrativo in servizio durante questa mia lunghissima esperienza lavorativa".

"Stefanini è sempre stata una delle colonne della nostra Asl – sottolinea il direttore generale dell’azienda sanitaria Paolo Cavagnaro – per bravura, generosità e passione che ha messo nel lavoro. Doti umane e professionali che lo hanno reso stimato professionista e grande maestro. Ci lascia per andare in pensione, ma lascia ad Asl5 un grande patrimonio di conoscenza. E di questo lo ringraziamo".